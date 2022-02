Epilessia. Binetti (Udc): Investire su formazione insegnanti

- Advertisement -

AgenPress. “Lunedì è la giornata internazionale dell’Epilessia e speriamo che sia anche la settimana giusta perché in Senato si concluda l’iter della legge di cui sono prima firmataria. La legge si occupa in particolare della tutela dei più piccoli colpiti dall’epilessia.

Si tratta di un punto centrale nel ddl a mia prima firma che ha visto la grande collaborazione dell’ospedale del Bambin Gesù che ha messo in campo l’iniziativa La scuola non ha paura delle crisi”, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana contro l’Epilessia che ha coinvolto oltre 100 istituti di Roma e provincia. Bisogna investire sulla formazione degli insegnanti.

È proprio questo uno dei cardini della legge: coinvolgere l’ambiente in cui sono presenti persone con epilessia, spiegando come affrontare e gestire la crisi nel momento in cui si verifica. Serve una nuova alleanza che vada oltre i confini dello stretto sistema sanitario e abbracci il contesto sociale con un nuovo patto di solidarietà”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice dell’Udc e prima firmataria del Ddl sull’epilessia che aggiunge: “Con la collega Pirro, relatrice della legge, abbiamo messo un punto definitivo alle molteplici questioni che erano state sollevate in questi anni. Il desiderio è consegnare alle persone, che da anni attendono questa norma, uno strumento agile e funzionale , capace di intercettare a 360 gradi i bisogni di queste persone ponendo una barriera a tutti i pregiudizi di stampo sociale”.