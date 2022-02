Equitalia Giustizia – Ungdcec, al via la collaborazione

- Advertisement -

AgenPress. Equitalia Giustizia SpA, società giovane e dinamica, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e in house del Ministero della giustizia, da sempre con uno sguardo rivolto al futuro, punta sui giovani, come i dottori commercialisti ed esperti contabili dell’Ungdcec, avviando con gli stessi una collaborazione, al fine di creare sinergie con il mondo dei professionisti e gestire ancor più proficuamente le delicate attività del Fondo Unico Giustizia e dei crediti di giustizia.

“Siamo felici che Equitalia Giustizia abbia aperto ai professionisti dopo il proficuo incontro tra il sottoscritto e l’Amministratore delegato Paolo Bernardini”, afferma Matteo De Lise, presidente Ungdcec. “Occorre aprire subito un tavolo di confronto su tematiche di interesse comune. Siamo inoltre soddisfatti, perché i commercialisti, già figura chiave nel settore economico, possono così validamente contribuire anche in questo settore strategico per il Paese”.

- Advertisement -

L’Ad di Equitalia Giustizia, Bernardini, evidenzia come “i giovani dottori commercialisti ed Equitalia Giustizia hanno raccolto la sfida per soluzioni innovative nell’ambito dei servizi alla Giustizia. Lavoreremo in piena sintonia per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, cercando di individuare e realizzare progetti di sviluppo attraverso l’interscambio di conoscenze ed esperienze”.