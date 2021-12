Esplosione Ravanusa. A ritrovare le vittime sotto le macerie il fiuto di Luna, labrador di sei anni

- Advertisement -

AgenPress – A individuare le sette vittime dell’esplosione a Ravanusa è stata Luna, labrador di sei anni che da tre fa parte dell’Unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Palermo. Luna è addestrata per cercare i vivi e quando li trova abbaia in modo continuo e cadenzato. Il suo lavoro non è cercare i morti così, questa volta, quando ha segnalato la presenza dei cadaveri, non ha abbaiato né utilizzato il segnale ‘codificato’, ma si è soffermata sul posto e ha scodinzolato in modo agitato.

Era l’indicazione per il suo conduttore che c’era qualcosa. E il primo corpo è stato ritrovato così, pochi centimetri sotto le macerie. Luna ha sei anni, è in servizio da tre e vi resterà fino a 11. Ma rimane il rapporto con il suo conduttore: quando si parla di Unità cinofila, infatti, ci si riferisce a entrambi, a sottolineare lo stretto legame.