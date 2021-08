Covid, Procaccini. “La UE garantisca test gratuiti accessibili”

- Advertisement -

AgenPress. “La UE deve agire in maniera decisa e coordinata con gli Stati membri per avviare un’efficace attività di testing, quanto più possibile estesa e gratuita. I test Covid, infatti, sono l’elemento centrale della strategia volta a stimolare la ripresa economica e a permettere il normale svolgimento delle attività educative e sociali e consentire ai cittadini il pieno esercizio delle libertà fondamentali.

Come gruppo dei Conservatori abbiamo chiesto e ottenuto che questi aspetti fossero espressamente previsti nella risoluzione approvata oggi dal Parlamento della UE. Il documento esorta la Commissione europea e gli stessi Stati membri ad attivarsi per consentire la piena accessibilità dei test Covid, da effettuarsi in maniera tempestiva e gratuita, senza discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie e consentire così la eventuale emissione del certificato COVID-19 dell’UE.

Tali certificati, di natura provvisoria, consentiranno anche a chi non è stato vaccinato ma è guarito dal Coronavirus oppure è negativo a un test effettuato nei tre giorni precedenti, di poter viaggiare liberamente in tutta l’Unione Europea e per tale motivo i test non dovranno essere fonte di ulteriori disuguaglianze o fratture sociali”.

Lo afferma l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, tra i promotori della risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulla accessibilità ai test Covid per i cittadini della UE.