Estrazioni 10eLotto del 22 marzo 2022

- Advertisement -

AgenPress. Di nuovo tutti collegati in attesa del termine delle estrazioni più attese, quelle del Dieci e Lotto, il gioco legato alle tre estrazioni settimanali del Lotto.

Per chi ancora non lo sapesse i 20 numeri estratti del 10 e Lotto corrispondono ai numeri delle prime due colonne della tabella delle estrazioni del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri duplicati si prendono i numeri della terza colonna, a cominciare dalla prima ruota, Nazionale esclusa.

- Advertisement -

Scopriamo subito i 20 numeri dell’estrazione serale del 10 e Lotto di martedì 22 marzo 2022:

Numeri estratti: 7 – 11 – 15 – 16 – 21 – 22 – 27 – 30 – 36 – 39 – 57 – 61 – 65 – 69 – 73 – 74 – 75 – 77 – 82 – 89

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 – 30

- Advertisement -

I numeri della tua giocata non corrispondono a quelli estratti? Se non sei un fortunato vincitore stasera è proprio il caso, in attesa della prossima estrazione, di capire se stai puntando sui numeri giusti e quali sono quelli che da più tempo mancano nelle estrazioni del 10eLotto.

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 45 in ritardo da 16 estrazioni, seguito dai numeri 70 e 19, mancanti da 14 estrazioni e, in terza posizione, il numero 9 che latita da 11 concorsi. Subito dopo troviamo il 43, che salta da 11 estrazioni, e il 58 da 9. Infine, pari merito, i numeri 60, 54 e 31 mancanti da 8 estrazioni.

Ribaltando la medaglia andiamo invece a vedere quali sono i numeri che, prendendo le ultime 100 estrazioni serali, sono usciti con maggiore frequenza. Il 32 vanta il record di 35 apparizioni, il 48 e il 57 di 30. A 29 chiamate risulta il numero 73, mentre estratti ben 28 volte sono i numeri 1, 2, 6, 16, 36,39 69 e 27 volte, infine, i numeri 29, 78 e 79.

Come sempre scatta in automatico il pensiero alla Smorfia Napoletana e l’interpretazione dei numeri in ottica popolare. Magari l’associazione aiuterà qualcuno dei nostri fortunati giocatori a centrare la tanto attesa e sperata vittoria

Partiamo dai ritardatari: sembra che a farsi attendere da più estrazioni siano ‘O vino bbuono (45), ‘O Palazzo e ‘A resata (rispettivamente 70 e 19). ‘A figliata (9), Onna pereta fore ô barcone (43) e ‘O Paccotto (58) seguono in classifica.

I numeri che invece ricorrono più spesso sono ‘O capitone, con il record di apparizioni, ‘O muorto che pparla e ‘O scartellato: senza dubbio tutti numeri cari alla tradizione napoletana e ben noti anche altrove.

Ricordiamo a tutti coloro che volessero tentare la fortuna che per giocare al Dieci e Lotto basta recarsi in ricevitoria, o registrarsi a un sito autorizzato AAMS, scegliere fino a 10 numeri, da 1 a 90, selezionare l’importo da giocare e, se si desidera, aggiungere alla scommessa l’opzione Numero Oro o Doppio Oro, che possono rispettivamente raddoppiare o triplicare l’importo della giocata. Infine, non resta che attendere l’estrazione serale del Lotto.

La modalità del Dieci e Lotto non è tuttavia solo quella serale: dal 2009, infatti, è possibile giocare online al dieci e lotto con la modalità ogni 5 minuti. Dalle 0:00 alle 24:00 di ogni giorno, ogni 5 minuti un computer genera 20 numeri estratti, per un totale di 288 volte estrazioni giornaliere.

Solo online è possibile anche avere una estrazione istantanea personalizzata. Nel nuovo modo “Estrazione Immediata”, dopo la convalida della giocata il terminale estrarrà casualmente 20 numeri in tempo reale e “live” solo per il giocatore.