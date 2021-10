Etiopia. Gravi violazioni diritti nel Tigray. Onu, crimini di guerra e contro l’umanità

- Advertisement -

AgenPress – Mentre continuano ad emergere notizie di gravi violazioni dei diritti dalla regione del Tigray in Etiopia, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sta valutando una risoluzione per aggiungere il Tigray alla sua agenda.

Le comunità in Tigray hanno subito mesi di atrocità, che secondo l’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet potrebbero equivalere a crimini di guerra e crimini contro l’umanità. All’apertura dell’attuale sessione del Consiglio per i diritti umani, l’alto commissario ha avvertito di “gravi violazioni e abusi” tra cui esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari, sfollamenti forzati e violenze sessuali contro bambini e adulti. Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti ha ripetutamente espresso allarme per lo stupro diffuso e la violenza sessuale nel Tigray, ” con una crudeltà che va oltre la comprensione “, compreso lo stupro di gruppo da parte di uomini in uniforme.

Di fronte all’evidenza di tali abusi diffusi, il Consiglio per i diritti umani non dovrebbe rimanere in silenzio. Una risoluzione per considerare la crisi del Tigray è il minimo indispensabile per portare la situazione all’ordine del giorno, un passo già atteso da tempo.

Sono attualmente in corso indagini regionali e internazionali, tra cui quella avviata dall’alto commissario delle Nazioni Unite. Ma senza una risoluzione che le permetta di presentare i risultati dell’indagine, il consiglio non avrà l’opportunità di considerare le sue conclusioni.

Il procuratore generale dell’Etiopia ha detto al consiglio che i risultati dell’indagine sarebbero stati resi pubblici e che una risoluzione per discutere i risultati in questa fase avrebbe “minato l’integrità” del processo. Ma la bozza di testo consente semplicemente al consiglio di ricevere un aggiornamento dall’alto commissario in modo che possa discutere la situazione senza pregiudicare o interferire con eventuali indagini in corso.

Data l’evoluzione della situazione della sicurezza e le restrizioni alle comunicazioni e all’accesso al Tigray, il Consiglio per i diritti umani deve adottare la risoluzione proposta in modo da poter ricevere e considerare fatti tempestivi e adempiere al suo mandato per prevenire ulteriori atrocità. Dopo otto mesi di attesa, le vittime del Tigray non meritano niente di meno.