Eurispes: quasi metà famiglie usa risparmi per arrivare al 27

AgenPress. Secondo il Rapporto Eurispes, il 45,3% delle famiglie è costretta a usare i risparmi per arrivare a fine mese e il 34,4% affronta con fatica il pagamento delle utenze di gas, luce.

“Dati drammatici. Si tratta, purtroppo, di un film che abbiamo già visto durante la precedente crisi iniziata nel 2007, con le famiglie che non ce la fanno più ad arrivare a fine mese, che non riescono a pagare le bollette di luce e gas, costrette a ridurre i consumi e a indebitarsi per fronteggiare le spese obbligate” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se non si interviene subito si arriverà a una recessione come in passato. Per questo abbiamo subito denunciato che il bonus di 200 euro deciso dal Governo per affrontare il caro vita, per quanto vada nella giusta direzione, è solo una goccia nel mare, un aiutino che non basta nemmeno a far fronte ai rincari della spesa alimentare, visto che una coppia con 2 figlie spende 479 euro solo per questa voce, 431 per una coppia con 1 figlio, in media 357 euro in più. Figurarsi per chi non ce la fa a pagare le bollette o la rata del mutuo” conclude Dona.