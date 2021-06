Eurostat, Ministro Messa: “Su numero laureati dobbiamo invertire subito tendenza”

- Advertisement -

AgenPress. “L’Italia ha il dovere di invertire la tendenza rispetto al basso numero di laureati. Si tratta di un percorso lento e progressivo che dobbiamo iniziare a fare immediatamente.

Ci sono due azioni che dobbiamo mettere in campo subito. La prima è quella di ampliare il numero di studenti e l’offerta formativa degli atenei, aiutando le famiglie che non hanno mezzi sufficienti per far studiare i propri figli.

La seconda azione è quella di legare di più l’aspetto formativo con il mondo del lavoro. Leggo spesso che l’industria ha bisogno di una serie di competenze e di posizioni lavorative ma spesso restano senza candidature valide”.

Lo dichiara a Sky Tg 24 il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, interpellata sui dati Eurostat riguardanti il numero dei laureati in Italia.