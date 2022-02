Eurovision 2022. Russia esclusa dopo la richiesta dell’Ucraina. #EurovisionwithoutRussia

- Advertisement -

AgenPress – La Russia è stata bandita dal partecipare all’Eurovision Song Contest, la competizione canora a livello europeo che si terrà quest’anno a Torino dal 10 al 14 maggio. L’hashtag #EurovisionwithoutRussia è rimbalzato sui social perché la Tv di Stato dell’Ucraina aveva chiesto di escludere la Russia, che ancora non aveva indicato il proprio rappresentante, dalla manifestazione musicale europea.

“Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per unire l’Europa. In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione – spiegava la nota inviata ai dirigenti dell’organizzazione – L’esclusione della Russia da questo evento canoro su larga scala sarà una potente risposta da parte della comunità internazionale delle emittenti pubbliche alle inaccettabili azioni aggressive e illegali della Federazione Russa e il sostegno alla politica di aggressione ostile delle emittenti statali del Paese”.

- Advertisement -

Lo ha comunicato lo European Broadcasting Union (EBU) che produce l’evento”.

La nota dell’EBU rilasciata al Göteborgs-Posten è la seguente: L’Eurovision Song Contest è un evento culturale non politico che unisce i paesi e celebra le differenze attraverso la musica. I membri dell’EBU sia in Russia che in Ucraina si sono impegnati a partecipare all’evento di quest’anno a Torino e intendiamo accogliere e far partecipare artisti di entrambi i paesi a maggio. Naturalmente, continuiamo a seguire da vicino gli sviluppi.

- Advertisement -