Eutanasia, Radicali: domani depositiamo in Cassazione oltre 1,2 Mln referendum

AgenPress. “Più di 1,2 milioni di cittadine e cittadini hanno firmato per il referendum sull`eutanasia, 400mila di loro lo hanno fatto online. Un risultato straordinario che ci riempie di soddisfazione e che domani mattina concretizzeremo depositando con gli altri promotori le firme in Cassazione”, lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani.

“La campagna referendaria per l’eutanasia legale è stata una lunga corsa che noi stessi abbiamo intrapreso senza avere la certezza di raggiungere il risultato ma grazie all’impegno di decine di migliaia di militanti e volontari siamo riusciti a intercettare su tutto il territorio nazionale quella che si è dimostrata essere una richiesta a gran voce di tantissime persone. Una voce potente della società civile che chiede al Parlamento di agire affinché possa essere assicurata più dignità ai malati e alle loro famiglie.

Ricordiamo che sul tema abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare nel 2013 e che ci sono stati diversi richiami della Corte costituzionale ma nulla è stato fatto. Ad ora. Finalmente da domani possiamo augurarci che questa voce venga ascoltata”, concludono