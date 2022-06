Ex vicepresidente Gazprombank combatte per l’Ucraina. “‘Non potevo far parte dei crimini di Putin”

AgenPress – Per settimane dopo aver lasciato la Russia per l’ Ucraina , Igor Volobuyev, ex vicepresidente della Gazprombank ha trascorso le sue giornate cercando di convincere i funzionari a fornirgli documenti ucraini e permettergli di iscriversi al servizio militare per combattere contro un paese in cui aveva trascorso la maggior parte della sua vita adulta vita.

“Nel momento in cui è scoppiata la guerra, ho capito subito che volevo andare a difendere l’Ucraina. Per prima cosa volevo unirmi alle unità di difesa territoriale nella regione di Sumi, dove sono cresciuto. Ho contattato molti funzionari, ma legalmente non era possibile per me combattere lì come russo”.

Ben presto, tuttavia, a Volobuyev è stata presentata la possibilità di entrare a far parte della legione “Libertà per la Russia”, un’unità militare speciale che fa parte delle forze armate ucraine ed è composta interamente da cittadini russi.

“Sono molto contento di aver raggiunto il mio primo obiettivo. Ma ora devo sottopormi rapidamente all’addestramento militare così posso davvero andare a combattere. Non posso fermarmi a metà”, ha detto.

Il 50enne ha origini ucraine ma possiede un passaporto russo e ha vissuto la maggior parte della sua vita a Mosca, dove è diventato vicepresidente della Gazprombank, la terza banca russa di proprietà della compagnia energetica Gazprom. Era uno dei pochi disertori russi di alto profilo che hanno condannato la guerra.

Ora, la sua decisione di prendere le armi contro la Russia è un’altra svolta in una storia straordinaria. La sua defezione pubblica aveva già suscitato shock visto il suo ruolo di alto livello in una società che è al centro dell’establishment russo ed è presieduta da Alexei Miller, l’amministratore delegato di Gazprom, che è vicino a Vladimir Putin.

“Ho fatto compromessi con me stesso per molto tempo… Ma il 24 febbraio [il giorno in cui la Russia ha lanciato la sua invasione], qualsiasi discorso di compromesso è diventato impossibile. Non potevo far parte di questo crimine.”

Ha spiegato di essersi trasferito in Ucraina poco prima della guerra, percependo un imminente attacco russo. “Amo la mia patria. Vorrei che non si arrivasse a questo, ma dobbiamo porre fine a questo sistema. Spero di poter tornare a casa dopo la guerra”.