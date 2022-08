F.A.R.E: “Non dimenticate il turismo e gli operatori coinvolti”

- Advertisement -

Proposte inerenti il settore ricettivo Extralberghiero e le Locazioni Brevi

AgenPress. La Federazione F.A.R.E ha inviato alle maggiori forze politiche un documento contenente i punti salienti relativi al settore Extralberghiero e delle Locazioni Brevi/Turistiche.

- Advertisement -

“In vista delle imminenti elezioni – dichiara il Presidente F.A.R.E Delia di Maio – abbiamo ritenuto opportuno oltre che necessario far pervenire ai partiti politici le osservazioni della Federazione per il settore ricettivo più richiesto dai viaggiatori e che risulta essere primo in Italia per numero di posti letto”.

“Le proposte indicate nel nostro documento sono quelle che riteniamo di prioritaria realizzazione per tutelare le migliaia di famiglie che hanno intrapreso il percorso dell’home sharing, una forma di ricettività che ha portato numerosi e indiscussi benefici per l’economia diffusa di interi territori – continua il Presidente F.A.R.E. – Riteniamo fondamentale l’istituzione di un tavolo di confronto permanente tra tutte le realtà turistiche fino ad arrivare ad una auspicata armonizzazione delle differenti normative regionali, senza dimenticare la lotta al fenomeno dell’abusivismo e la deregulation delle grandi Online Travel Agency. Abbiamo voluto anche porre l’accento sul delicato tema del turismo accessibile sottolineando l’importanza di un impegno del Governo a sostegno di coloro che vorrebbero avvicinarsi a questa specifica categoria di viaggiatori”.

“I programmi elettorali visionati fino ad ora sono davvero scarni quando si parla di Turismo e ancor più carenti se si entra nel dettaglio della ricettività – conclude di Maio – ed è anche per questo che invitiamo tutti i partiti a non dimenticarsi del Turismo e degli operatori coinvolti“.