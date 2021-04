Fabrizio Cicchitto (ReL): Reazione di Grillo ed alcuni Grillini grottesca ed imbarazzante

AgenPress. “Premesso che non è il figlio di Grillo che deve provare la sua innocenza ma sono i pm che ne devono dimostrare la colpevolezza, tuttavia la reazione di Grillo e anche di alcuni grillini e’ semplicemente grottesca e anche imbarazzante.

In primo luogo, se chiunque altro si fosse permesso di attaccare in quel modo la possibile vittima sarebbe andato incontro alla squalifica e alla esecrazione generale. In secondo luogo che sia Grillo e anche alcuni Grillini a gridare all’uso politico della giustizia quando loro proprio attraverso di esso nella versione più bieca hanno cavalcato la tigre e quando di fronte ad ogni avviso di garanzia chiedono dimissioni di politici additandoli alla pubblica esecrazione, adottando in questa delicata vicenda nella quale avrebbero dovuto muoversi con grande cautela questo tipo di argomentazioni va detto che essi hanno raggiunto il limite solitamente invalicabile. Complimenti al pd per l’alleanza strategica che stanno realizzando.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.