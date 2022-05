- Advertisement -

AgenPress – “Caro Papà, nella fiera delle passerelle nessuno ti ha ricordato, né ha fatto il tuo nome. Nessuno della tua famiglia è stato invitato, come se il maxiprocesso si fosse fatto da solo”.

E’ quanto scrive sul suo profilo Facebook il giorno dopo il trentennale della strage di Capaci, l’avvocato Stefano Giordano, figlio del giudice Alfonso Giordano, scomparso il 12 luglio del 2021, che negli anni Ottanta, fu l’unico magistrato ad accettare di dirigere la corte d’assise del ‘Maxiprocesso’.

“So che tu lo sapevi, che i tuoi “colleghi” ti hanno isolato e dimenticato da tempo. Hai fatto solo il tuo dovere, e questo non viene mai apprezzato per sé stesso, se non, talvolta, dalla gente comune, e dal buon Dio. Io sono con Te papà, per sempre”.