AgenPress. Sono in aumento in Italia i femminicidi, dal primo gennaio al 7 novembre 2021 ne sono state uccise 103, una ogni 3 giorni.

Complessivamente gli omicidi sono stati 247, in calo del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Rispetto ai 97 del 2020, i femminicidi sono 6 in più (+6%). In crescita anche quelli commessi in famiglia, che salgono dagli 83 del 2020 agli 87 del 2021 (+5%, anche per quelli commessi da partner).