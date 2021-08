Femminicidi. Viminale, da agosto 2020 a luglio 2021 uccise 105 donne

- Advertisement -

AgenPress – In un anno da agosto 2020 a luglio 2021 sono state uccise 105 donne il 38% degli omicidi volontari. Lo dice il dossier del Viminale pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che quest’anno si svolge a Palermo. Rispetto all’anno precedente c’è un calo del 13,9%. Gli omicidi compiuti dal partner o dall’ex sono stati 62. Le denunce per stalking sono state 15.989 e il 74% ha come vittime le donne.