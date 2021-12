Femminicidio. Due donne uccise a coltellate in 24 ore. Dal 1 settembre sono già 6

- Advertisement -

Pugnalata all’addome con un coltello da cucina – Giuseppe Servidio per uccidere la moglie ha usato un coltello domestico con il quale ha colpito la donna ripetutamente all’addome. Conosciuto come una persona all’apparenza mite, dopo l’omicidio l’uomo ha chiamato il 112 avvisando i carabinieri di quanto era accaduto ed è stato bloccato poco distante da casa. Lui ha riportato delle ferite superficiali agli arti superiori che si è procurato nel corso della colluttazione con la vittima.

Secondo quanto é emerso dalle prime indagini, i rapporti tra Sonia Lattari ed il marito erano tesi da tempo per motivi che sono in corso d’accertamento. La coppia, secondo quanto si è appreso, aveva due figli che non erano in casa nel momento in cui tra G.S. e la moglie è scoppiata la lite culminata con l’uccisione della donna.

Secondo quanto ha riferito il 52enne, ieri sera la moglie non sarebbe rientrata a casa e questo avrebbe scatenato l'ennesima discussione tra i due.