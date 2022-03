Festa delle donne: Carano, Sindaco di Assago: “Le donne coraggio dell’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress. In occasione della Festa delle Donne, il Sindaco di Assago Lara Carano ha voluto dedicare il seguente messaggio alle donne ucraine e al mondo istituzionale: “La Festa delle donne, quest’anno, diventa l’occasione per esprimere la nostra vicinanza, la nostra solidarietà

ed il nostro affetto alle donne ucraine, le quali vivono la tragedia della guerra, che devasta la loro amata nazione.

Desidero definire queste donne ‘Donne Coraggio‘ in quanto incarnano, in modo davvero straordinario, quel coraggio necessario a far fronte ad una delle tragedie più drammatiche per l’umanità, che è la guerra, che eravamo certi non dovesse più verificarsi nella nostra Europa.

Le donne ucraine, incarnando quel coraggio che le rende donne esemplari, hanno dovuto abbandonare le loro case e i loro territori, rubati loro da uomini che amano esclusivamente il potere. Esse parlano il linguaggio della vita, della libertà e della cultura materna,

che ad esse appartiene in quanto donne, capace di irrorare amore dove uomini assetati di potere seminano odio e distruzione.

Siamo certe che queste donne coraggiose sapranno fronteggiare la barbarie e far vivere la pedagogia della pace”.