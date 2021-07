Festival Cefalù: on line i film finalisti dal 7 al 14 agosto. Come guardarli

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Il Festival del Cinema di Cefalù, data la situazione Covid, proietterà on line i film finalisti dell’edizione 2021. La manifestazione si svolgerà dal 7 al 14 agosto.

In ognuna delle otto giornate saranno proiettati, in una Sala cinematografica on line allestita per l’occasione, i film che la Giuria del festival ha selezionato fra gli oltre 3.000 partecipanti.

Quanti vogliono partecipare alle proiezioni on line dovranno prenotarsi inviando un messaggio al numero 3472975402. Ogni giorno si terranno tre proiezioni. La prima dalle 10 alle 12, la seconda dalle 17 alle 19 e la terza dalle 21 alle 23.