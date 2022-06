Festival dell’Economia, Gentiloni: “All’Italia serve il salario minimo”

- Advertisement -

AgenPress. Il messaggio che il ministro per gli Affari economici Ue, Paolo Gentiloni lancia dal Festival dell’Economia di Torino, intervistato dal direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, è diretto:

“Il tema della perdita del potere d’acquisto degli stipendi e dell’aumento delle diseguaglianze non può essere ignorato: serve il salario minimo, vanno garantiti diritti ai lavoratori delle piattaforme digitali e alzate le tasse alle grandi multinazionali che escono vincitrici dalle crisi di questi anni, prima la pandemia e poi la guerra”.

Tema, quello dei salari, al centro del dibattito politico italiano. Per questo il governo prepara una sorta di scudo per proteggerli sia dall’aumento dell’inflazione sia dagli scossoni finanziari che la guerra in Ucraina sta producendo.