Ffp2 gratis, annuncio Biden. Rifondazione: cosa aspetta Draghi?

AgenPress. Il presidente USA Biden, raccogliendo la richiesta che da tempo avanza Bernie Sanders, ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno mascherine ffp2 gratis ai cittadini.

Noi di Rifondazione da lungo tempo chiediamo mascherine e tamponi gratuiti come strumenti essenziali di contrasto del contagio. Ora lo dice Biden: “La prossima settimana, la mia amministrazione annuncerà come stiamo mettendo gratuitamente a disposizione degli americani mascherine di alta qualità. Sono uno strumento importante per fermare la diffusione del COVID-19, in particolare di Omicron”. Biden ha annunciato anche l’acquisto di altri 500 milioni di test gratuiti.

In altri paesi europei la gratuità c’è da tempo. Cosa aspetta il governo Draghi? Perchè questa ignavia e indolenza?

Possibile che il paese del liberismo si ponga il problema mentre il governo italiano dorme? Possibile che a Biden date retta quando chiede di aumentare spesa militare ma non per lotta al covid?

Se non trovate i soldi fate pagare un po’ di tasse ai ricchi e datevi una mossa. La pandemia non è finita. Ieri ci sono stati 313 morti, oggi 316

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.