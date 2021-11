Fiammetta Modena (FI): Afghanistan, “Bene linea Draghi”

- Advertisement -

AgenPress. “Siamo tutti d’ accordo con quello che ha detto il presidente Draghi, cioè il coinvolgimento tramite il G20 di potenze come la Cina, la Russia, la Turchia, cioè Paesi che devono essere coinvolti in una riflessione di carattere generale. Perché? Perché oltre al pericolo, che i talebani possono rappresentare in termini di sicurezza, i ragionamenti sull’ Afghanistan riguardano l’equilibrio di carattere regionale che coinvolge i proventi derivanti dal commercio del narcotraffico (specialmente dell’oppio), quelli dai minerali come il rame e dalla possibilità di produrre il talco”.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena in un video sui social.