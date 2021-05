Fiammetta Modena (FI): “Aziende in crisi a partite Iva, finalmente una soluzione concreta dal governo”

AgenPress. “Oggi il viceministro allo sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin ha delineato un meccanismo relativo alla necessità di intervenire con un acconto calcolato sulla perdita di oltre il 30% e poi una percentuale rispetto a quella che è stata la perdita di anno su anno , in modo tale da fare riferimento a quelli che sono stati i veri costi e naturalmente i ricavi.

Lo dice Fiammetta Modena, sentatrice di Forza Italia, membro delle commissioni bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – anche se sono ancora tutte da definire le modalità tecniche, va riconosciuta a viceministro Pichetto una lunga linea di coerenza nella battaglia per risarcire le aziende delle perdite subite, fondata non solo su alchimie (come è stato nella prima fase della pandemia), ma su le perdite, con un acconto come introdotto dal governo Draghi, per poi ragionare anche sul problema dei costi.

Una battaglia – conclude Modena – che Pichetto ha sempre combattuto con coerenza all’interno della commissione bilancio la capogruppo che porta ora avanti con altrettanta coerenza nel ruolo di vice ministro”.