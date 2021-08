Fiammetta Modena (FI): “Dl Sostegni 2 all’insegna della liquidità per le imprese”

- Advertisement -

AgenPress. Liquidità: questa è la parola chiave per sostenere le imprese in questa fase – lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – Il decreto Sostegni 2 va in questa direzione: la proroga delle moratorie coperte da garanzia pubblica e la possibilità di allungare i prestiti.

È un punto di svolta – aggiunge l’esponente azzurra – perché nonostante continuino gli aiuti a fondo perduto (circa 23 miliardi il fondo) le attività imprenditoriali sono proiettate oltre il contingente.

Oltre le “24 ore “ – conclude Modena – le aziende hanno necessità di liquidità, di diluire le restituzioni dei prestiti e quindi, nella sostanza, di agibilità economica e finanziaria