Fiammetta Modena (FI): Forza Italia: “Nostro partito ha ruolo centrale per bene nostro Paese”

AgenPress. “Silvio Berlusconi non ha mai smesso di essere presente, né in campo. Abbiamo avuto occasione, con le elezioni a Milano, di vederlo andare a votare. Abbiamo letto soprattutto i numerosissimi interventi che ha fatto. Ha regalato ai parlamentari anche un bellissimo libello, contenente la raccolta di questi ultimi discorsi, in cui disegna lo spirito di Forza Italia”.

Emerge dal testo che, senza quest’ultima, il centrodestra non ha una prospettiva. Il nostro partito è una realtà moderata, cristiana ed europeista. E’ caratterizzata inoltre da una forte spinta nei confronti della stabilità e della responsabilità di governo. Queste parole sono state ripetute dal presidente in più occasioni e ridisegnano, anche nell’attuale fase storica, il ruolo centrale degli azzurri per il bene dell’ Italia.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.