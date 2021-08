Fiammetta Modena (FI), Giustizia: “Sinistra torni sui suoi passi, serve commissione d’inchiesta”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “L’istituzione di una commissione l’inchiesta sulle questioni di Palamara, sulla iniqua sentenza emessa nei confronti di Berlusconi, nonché sui verbali apparsi /scomparsi veri/ falsi, non può essere vissuto dalle forze di sinistra come un momento divisivo – a parlare è la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama –

Creare una commissione di inchiesta avviene sempre attraverso l’approvazione di una legge, una legge che ovviamente è frutto del lavoro di una commissione e poi del parlamento.

Sono intimamente convinta che sia un dovere di tutte le forze politiche, pur con diverse sensibilità, trovare un punto d’intesa e avviare una indagine che è doverosa non per spirito di parte ma nei confronti di uno Stato di diritto, l’Italia, e dei suoi cittadini – aggiunge Modena – alla Camera dei Deputati hanno deciso di calendarizzare la commissione mettendo solo dei relatori del PD e di Leu.

Al Senato la calendarizzazione è stata direttamente bocciata.

Non è questo lo spirito con cui va affrontata la questione dei poteri dello Stato.

Dagli anni novanta abbiamo visto che “la giustizia” è una ruota: gira sempre. Colpisce inevitabilmente chi ha usato il giustizialismo per colpire il nemico politico.

Questo circo, che non è solo mediatico, va fermato – dice ancora l’esponente forzista – non fare nulla equivale alla volontà di autoannientarsi, di nascondere la testa sotto la sabbia e non capire fino in fondo quali siano stati i meccanismi distorsivi che probabilmente in modo trasversale sono hanno costituito un vero ostacolo per la crescita e il merito .

Lo dobbiamo alle tante persone, la maggioranza, che non fa parte di lobby , aggregazioni, presunte logge, circoli chiusi e che solo per questo non hanno diritto a sperare in un futuro migliore.

Spero che questo appello sia ascoltato e che ne sia colta la sincerità di fondo, conclude Fiammetta Modena.”