Fiammetta Modena (FI): “Incendi, roghi non collegati al cambiamento climatico, ma al terrorismo ambientale”

AgenPress. “Ascolto sempre, con grandissimo rispetto, le posizioni in merito al tema dei cambiamenti climatici perché è uno degli argomenti, all’ ordine del giorno, dei Paesi che sono le massime potenze mondiali. Siamo consapevoli però che se manca uno sforzo da parte di alcune nazioni, in particolare come la Cina e l’ India”, la problematica non sarà risolta.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena.

“Non condivido il collegamento – aggiunge la parlamentare – tra gli incendi e i cambiamenti climatici. Le visite che sono state fatte, nei luoghi tormentati dai roghi in Calabria, Sicilia e Sardegna, dimostrano che tali eventi non sono stati causati da un piromane isolato, da un evento casuale, o dal cambiamento climatico. Vengono preparati degli inneschi che danno vita a delle fiamme mostruose con perdite di vite di uomini e animali.

Sono atti dunque, qualcuno ha osato definirli così, di terrorismo ambientale. Credo che la lotta agli incendi debba essere combattuta debellando la strategia precisa con cui vengono appiccati”, conclude l’esponente azzurra”.