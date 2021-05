Fiammetta Modena (FI): “Giustizia, il PD frena il dibattito e blocca il futuro”

AgenPress. “Il gruppo di Forza Italia in commissione giustizia aveva proposto ieri la calendarizzazione di tre disegni di legge, uno relativo alle spese di giustizia, uno per i praticanti avvocati e l’ultimo quello relativo alla proposta di una commissione d’inchiesta tra la politica e Magistratura.

Spiace constatare che il capogruppo del Pd, Franco Mirabelli, la definisca una proposta propagandistica e si vanti di averne impedito la calendarizzazione.

Non era questo lo spirito e aver impedito la discussione è solo un’occasione persa per il Senato di chiudere trent’anni di conflittualità che sicuramente non hanno fatto bene al Paese.

Così la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama.