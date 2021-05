Fiammetta Modena(FI), Libertà di stampa: “Giornata importante, governo intervenga su Inpgi”

AgenPress. “Quella di oggi sulla libertà di stampa “è una giornata internazionale ed è molto importante in questo periodo per vari motivi: la libertà di stampa che per noi è un dato quasi acquisito in realtà non lo è ancora in moltissimi paesi, in cui ci sono giornalisti che sono stati uccisi solo per aver dato notizie che erano contrarie ai governi o semplicemente sui campi di battaglia – a parlare è la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama – ma anche da noi, dove è un diritto costituzionale e garantito, ci siamo trovati di fronte a una serie di problematiche nel senso che la libertà di stampa deve essere guardata anche dal punto di vista della verità e della competenza, cosa su cui sicuramente i giornalisti si impegnano quotidianamente”.

“Abbiamo colto l’occasione per lanciare l’allarme anche sulla situazione dell’Inpgi, che ha un buco di bilancio drammatico e per il quale dovrà necessariamente intervenire il governo perché far saltare le pensioni dei giornalisti significa mettere in ginocchio l’intera categoria”, conclude l’esponente forzista.