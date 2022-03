Fiere d’arte: Sottosegretario Borgonzoni, “Miart occasione unica per dare lustro all’arte italiana”

- Advertisement -

AgenPress. «L’Italia si è sempre distinta per creatività e talento: in passato, grandi maestri hanno reso celebre il nostro Paese in tutto il mondo, e così oggi le nuove generazioni di artisti.

Il loro ingegno e il loro lavoro rappresentano un patrimonio da tutelare e promuovere con azioni concrete. Vanno in questa direzione i bandi a cui sta lavorando il Ministero della Cultura per la ripartenza e la crescita delle imprese culturali e creative, grazie a fondi del PNRR destinati alla transizione digitale e verde di tutta la filiera.

- Advertisement -

Un plauso a iniziative come Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, da domani a Milano, per l’attenzione che mettono nel creare occasioni uniche per fare apprezzare l’arte italiana a livello globale».

È il messaggio del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni per l’apertura della ventiseiesima edizione di Miart, kermesse organizzata da Fiera Milano.