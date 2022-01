Fiere: Sottosegretario Borgonzoni, “Fare tutto il possibile per evitare di compromettere il settore”

- Advertisement -

AgenPress. «Bisogna adottare norme che diano la possibilità a chi proviene da Nazioni con vaccini non riconosciuti Ema di venire in Italia e lo si può fare in sicurezza» così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, che torna sul nodo restrizioni all’ingresso degli eventi fieristici organizzati nel nostro Paese.

La senatrice Borgonzoni rinnova l’invito a trovare soluzioni alternative, in sicurezza, per tutelare il comparto fieristico. «Il rischio – aggiunge – è che interi settori del mercato italiano, già provati dal Covid, vengano definitivamente compromessi. È necessario fare tutto il possibile per evitarlo».