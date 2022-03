Figlia 14enne “venduta” per soldi a Catania, Tirrito: “C’è un mondo di violenze ancora da sconfiggere”

- Advertisement -

AgenPress. “Ci sono storie di violenza in casa che facciamo fatica ad immaginare, e invece appartengono alla nostra società. Ciò che pensiamo sepolto dal tempo o lontano dal nostro quotidiano viene improvvisamente a galla come uno schiaffo alle nostre sicurezze.

La vicenda della ragazza di 14 anni a Catania. ceduta dai genitori a un amico per soldi, utilizzata come merce di scambio, costretta a subire violenze sessuali, è quanto di più degradante possiamo immaginare. E’ forse la punta di un iceberg di violenze, a volte certamente meno orribili di questa ma non meno devastanti per chi le subisce; un ripetersi di drammi che costella l’apparente normalità dei nostri quartieri.

- Advertisement -

Ecco perché l’iniziativa delle sentinelle delle legalità, persone preparate e qualificate ma assolutamente “normali” (giovani, impiegati, negozianti), diventa un presidio essenziale per la difesa di chi si trova coinvolto suo malgrado in questi meccanismi e non sa come uscirne.

L’ascolto è la prima vera frontiera, alla quale devono seguire l’intervento e la tutela delle vittime. Per ogni tipo di violenza domestica: mogli e figlie costrette all’angolo, impossibilitate a vivere la propria libertà di espressione, economica, di identità.

La storia di Catania ci dimostra che siamo ancora in piena emergenza, e che non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Anche per questo il prossimo 10 maggio inaugureremo a Catania il nostro Sportello Antiviolenza, con la referente avv. Giovanna Raimondo”.

- Advertisement -

Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna