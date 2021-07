Filippine. Precipita aereo militare con 85 persone a bordo. 29 corpi recuperati

- Advertisement -

AgenPress – Un aereo militare filippino con 85 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio nel sud del Paese: lo ha reso noto il generale Cirilito Sobejana. Finora 15 persone sono state tratte in salvo dal velivolo (un C-130) in fiamme, 29 il bilancio dei morti. L’incidente è avvenuto nella base sull’isola di Jolo, nella provincia di Sulu.

L’aereo dell’aeronautica filippina, un C-130 Hercules oltre ai soldati, trasportava cinque veicoli militari. “Stiamo facendo del nostro meglio per salvare i passeggeri, i nostri comandanti di terra sono già lì – le parole del generale Sobejana così come riportato dalla stampa locale – stanno facendo del loro meglio per spegnere l’incendio. Finora abbiamo salvato e curato 40 persone”.

Il bilancio delle vittime si teme però che possa aggravarsi col passare delle ore, così come spiegato dal capo delle forze armate filippine, il generale Cirilito Sobejana: al momento sono 40 le persone tratte in salvo dai rottami dell’aereo che poco dopo lo schianto ha preso fuoco così come testimoniato anche da numerose immagini postate dai residenti sui social. Tutte hanno riportato ferite di diversa entità nelo schianto e sono state trasportate nei vicini ospedali. Stando a quanto ricostruito finora sembra che l’aereo sia precipitato mentre tentava di atterrare dopo aver perso la pista ma non è ancora chiaro cosa sia andato storto.