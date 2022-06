Filorussi. L’impianto chimico di Azot “non sarà attaccato”. All’interno 800 civili nascosti

- Advertisement -

AgenPress – I combattimenti continuano nella città di Sevierdonetsk , nell’Ucraina orientale, dove ieri i bombardamenti russi hanno provocato un enorme incendio in un impianto chimico.

In un discorso video di domenica il capo regionale dell’area ha detto che i combattimenti sono in corso.

Serhiy Haidai ha detto che l’incendio di sabato è iniziato dopo che decine di tonnellate di petrolio sono fuoriuscite dai radiatori danneggiati dello stabilimento di Azot.

Centinaia di civili si sono rifugiati nello stabilimento. Haidai non ha detto se l’incendio fosse stato tenuto sotto controllo.

Il governatore ha affermato che la situazione è rimasta molto difficile nel villaggio di Toshkivka, alla periferia nord-occidentale di Sievierdonetsk. Ma ha aggiunto che le forze ucraine hanno bloccato con successo l’avanzata russa vicino a Popasna, secondo il Kyiv Independent.

Sabato Haidai ha ammesso che la maggior parte di Sievierodonetsk era ora sotto il controllo russo. L’esercito russo ha affermato che tutte le aree residenziali di Sievierodonetsk erano sotto il suo controllo.

800 civili, tra cui 200 operai, si sono rifugiati nei bunker dell’impianto chimico di Azot, di proprietà del Gruppo DF di Firtash.

Le truppe russe hanno spinto per il controllo della città chiave nelle ultime settimane come parte del loro sforzo per conquistare l’Ucraina orientale.

Haidai ha affermato che la situazione a Sievierdonetsk è “difficile, ma sotto controllo”.

Le forze russe e i loro alleati separatisti a Luhansk non hanno in programma di prendere d’assalto l’enorme stabilimento chimico Azot a Severodonetsk, dove le truppe ucraine stanno resistendo, dice un funzionario separatista.

Un funzionario ha detto all’agenzia di stampa russa Interfax che i negoziati con le truppe ucraine non erano finora riusciti a portare a un accordo.

“Non ci sono piani per assaltare Azot. La fabbrica è bloccata. Le truppe ucraine che rimarranno lì saranno costrette ad arrendersi”.

Ha escluso di concedere loro un corridoio sicuro per ricongiungersi alla principale forza ucraina, cosa che ha detto che avevano richiesto.

Il capo regionale di Luhansk ha dichiarato:

I nostri soldati stanno vincendo nei combattimenti di strada, purtroppo, l’artiglieria del nemico sta semplicemente smantellando – piano per piano – le case usate dalle nostre truppe come rifugi.

Quindi, quando spingiamo il nemico fuori da una strada, iniziano a usare i loro carri armati e l’artiglieria per distruggere l’area casa per casa.

Sievierdonetsk è attualmente l’epicentro degli sforzi russi per avanzare nell’Ucraina orientale, dove i combattimenti sono durati più di tre mesi.

Dopo la sua incapacità di catturare la capitale ucraina Kiev, le offensive russe si sono concentrate invece sulla conquista delle regioni di Luhansk e Donetsk, una vasta area industriale nota come Donbas.

La presa di Sievierdonetsk e della sua città gemella di Lysychansk avrebbe dato loro il controllo su Luhansk.