Finanziamenti illeciti. Renzi, mia attività trasparente, qualcuno pensa di impaurirmi?

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Se qualcuno pensa che io davanti a queste cose possa impaurirmi, ha sbagliato persona”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, in merito all’inchiesta giudiziaria che lo vede indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni. Renzi ha parlato con la stampa alla presentazione del suo nuovo libro ‘Controcorrente’ a Firenze.

“Posso garantire che quel compenso, che appartiene alla mia sfera privata, lo uso per la mia vita privata: la mia attività politica è trasparente”, ha aggiunto assicurando “piena disponibilità ai magistrati romani a offrire tutte le spiegazioni e i chiarimenti che vogliono”.

“Da parte mia c’è totale tranquillità personale e nessuna rabbia istituzionale”, ha aggiunto Renzi, sostenendo che “tutto è perfettamente documentato, lecito, legittimo e regolare”, e dunque “quando i magistrati ci chiederanno conto, vedranno dalle carte che è tutto a posto. Sono assolutamente tranquillo, perché questa roba non sta né in cielo né in terra”. Secondo il fondatore di Italia Viva “il tempo è galantuomo: avete visto quanta roba ci hanno buttato addosso? Ricordate le banche? Quante vicende giudiziarie ci hanno buttato addosso nel 2016? Di Maio ha chiesto scusa per Uggetti: e la Guidi? La Paita? La Boschi?”.