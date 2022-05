“Finché sarà a capo della Turchia”, Erdogan ribadirà il proprio “no” a Finlandia e Svezia in Nato

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i colloqui della scorsa settimana con le delegazioni finlandese e svedese non erano al “livello previsto” e Ankara non può approvare le loro domande di adesione all’alleanza militare della Nato.

“Finché Tayyip Erdogan sarà a capo della Repubblica di Turchia, non possiamo assolutamente dire ‘sì’ ai paesi che sostengono il terrorismo che entra nella Nato”, ha affermato il presidente.

Senza il sostegno di tutti i membri della Nato, Svezia e Finlandia non possono aderire all’alleanza militare.

Entrambi i paesi nordici negano di sostenere i militanti curdi. Ma si sono uniti ad altri paesi dell’UE nell’imporre un embargo sulle armi alla Turchia a seguito delle sue operazioni contro i gruppi curdi in Siria.

“Purtroppo, i colloqui tenuti dalla nostra delegazione con Finlandia e Svezia non sono stati al livello desiderato”, ha detto Erdogan parlando ai giornalisti sul suo aereo dopo un viaggio in Azerbaigian, secondo l’agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Ibrahim Kalin, portavoce di Erdogan, ha dichiarato venerdì dopo l’incontro con le delegazioni svedese e finlandese che la Turchia “non ha tempo per risolvere questo problema fino al vertice”.

“Siamo determinati a garantire che il processo proceda su basi solide e che progredisca in base alle misure adottate per soddisfare le preoccupazioni sulla sicurezza della Turchia”, ha affermato Kalin.

Erdogan ha accusato i due paesi di ospitare membri del militante separatista del Partito dei lavoratori del Kurdistan, noto anche come PKK. Il PKK, che cerca uno stato indipendente in Turchia, è impegnato in una lotta armata con quel paese da decenni ed è stato designato organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.

Erdogan ha ripetutamente affermato che entrambi i paesi stanno effettivamente sostenendo i terroristi.

“Non possiamo dire ‘sì’ ai paesi che sostengono il terrorismo per aderire alla NATO”, ha affermato Erdogan in un commento pubblicato dal governo turco.