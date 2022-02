Finiti i colloqui Ucraina-Russia. Negli ultimi istanti si sono udite tre grandi esplosioni a Kiev

- Advertisement -

AgenPress – I colloqui russo e ucraino si sono conclusi in Bielorussia e le due parti sono tornate nelle loro capitali per consultazioni, ha detto ai giornalisti il ​​consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhaylo Podolyak, dopo i colloqui.

“Le delegazioni ucraina e russa hanno tenuto il primo round di negoziati. Il loro obiettivo principale era discutere il cessate il fuoco e la fine delle azioni di combattimento sul territorio dell’Ucraina. Le parti hanno determinato gli argomenti in cui sono state tracciate alcune decisioni. Affinché queste decisioni possano essere essere implementato come tabella di marcia, le parti stanno tornando per consultazioni nelle loro capitali. Le parti hanno discusso di tenere un altro round di negoziati in cui queste decisioni possono svilupparsi”.

Entrambe le parti torneranno nelle loro capitali per consultazioni in vista di un secondo round di colloqui che proseguiranno al confine tra Polonia e Bielorussia. Secondo il negoziatore di Mosca, Vladimir Medinsky, i colloqui si terranno “nei prossimi giorni”.

Le aspettative per una risoluzione pacifica non erano state elevate prima della riunione di lunedì.

L’Ucraina ha dichiarato di volere un cessate il fuoco e il ritiro della Russia, mentre il Cremlino ha affermato che non avrebbe annunciato la sua posizione. I negoziatori russi hanno parlato di concludere un accordo nell’interesse di entrambe le parti.

Negli ultimi istanti dell’incontro si sono udite diverse grandi esplosioni intorno alle 18:40 ora locale a est del centro di Kiev. Sono state le più grandi esplosioni sentite lunedì. Sono stati seguiti da sirene che suonavano in tutta la città.