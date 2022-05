Finlandia. Birrificio lancia la birra OTAN, ovvero NATO. “Sicurezza e libertà”

- Advertisement -

AgenPress – Un piccolo birrificio in Finlandia ha lanciato una birra a tema Nato per celebrare la candidatura del Paese nordico ad aderire all’alleanza militare occidentale.

La birra chiara OTAN di Olaf Brewing presenta un’etichetta blu con una versione cartoon di un cavaliere medievale che beve birra con un’armatura di metallo decorata con il simbolo della bussola della NATO.

- Advertisement -

Il nome della birra è un gioco dell’espressione finlandese “Otan olutta”, che significa “Prenderò una birra” e dell’abbreviazione francese di NATO, che è “OTAN”. L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ha due lingue ufficiali, l’inglese e il francese.

Giovedì il CEO Petteri Vanttinen ha dichiarato che la decisione ad hoc del birrificio artigianale lo scorso fine settimana di iniziare a produrre la birra è stata motivata dalle “preoccupazioni per la guerra in Ucraina” e dalle sue conseguenze per la Finlandia.

Ha descritto la nuova lager come “un assaggio di sicurezza, con un pizzico di libertà”.

- Advertisement -

La Finlandia e la Svezia mercoledì hanno presentato domanda di adesione alla NATO presso la sede dell’alleanza a Bruxelles.

Olaf Brewing ha affermato che la sua nuova birra rende omaggio anche alla città finlandese orientale di Savonlinna, la base del birrificio situata a poche decine di chilometri dal confine della Finlandia con la Russia.

Savonlinna è nota per il Castello di Sant’Olaf, una struttura medievale del 1475 che funge da sede per un festival lirico internazionale annuale.