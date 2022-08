Finlandia. Il premier Marin fa il test antidroga dopo il video che la ritraeva con amici. Non ho fatto nulla di illegale

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha dichiarato venerdì di aver sostenuto un test antidroga “per la propria protezione legale” dopo che è trapelato un video delle sue canzoni che ballavano e sincronizzavano le labbra a una festa privata. Marin ha difeso le sue azioni, dicendo che beveva alcolici con gli amici ma non si drogava.

Un video pubblicato sui social media giovedì mostra sei persone a una festa che ballano e sincronizzano le labbra di una canzone, tra cui Marin. Più avanti nel video, il primo ministro 36enne è in ginocchio a ballare mentre esegue la sincronizzazione labiale.

- Advertisement -

“Ho fatto un test antidroga per la mia stessa protezione legale, i cui risultati arriveranno tra circa una settimana”, ha detto Marin in una conferenza stampa venerdì, secondo il quotidiano Hufvudstadsbladet.

Parlando in inglese, Marin, il primo ministro più giovane in assoluto del paese nordico, ha detto di non aver avuto riunioni di governo quel fine settimana e “ho avuto un po’ di tempo libero e l’ho passato con i miei amici. E non ho fatto nulla di illegale”.

Ma il video è stato pubblicato online dopo che la Finlandia mercoledì ha deciso di limitare il numero di visti rilasciati ai russi a partire dal 1 settembre, in mezzo a una corsa di turisti russi diretti in Europa. Normalmente ci sono circa 1.000 appuntamenti per la domanda di visto in Russia ogni giorno, secondo il governo finlandese, ma quel numero sarà presto limitato a 500 al giorno.

- Advertisement -

Marin ha detto in precedenza che continuerà ad avere una vita personale nonostante il suo lavoro. A luglio, ha partecipato a un popolare festival rock finlandese.

A dicembre si è scusata dopo essere uscita in discoteca fino alle 4 del mattino senza il telefono di lavoro, non essendo stata quindi informata di essere stata in stretto contatto con una persona risultata positiva al COVID-19. Non è risultata positiva.