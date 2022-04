- Advertisement -

AgenPress – Nella capitale finlandese Helsinki, l’Associazione ucraina in Finlandia ha allestito un memoriale per i bambini uccisi in Ucraina

A terra decine di scarpe per bambini con accanto una tuta gialla e un peluche.

Non è chiaro quanti bambini siano stati uccisi dall’inizio dei combattimenti il ​​24 febbraio, ma oggi il procuratore generale dell’Ucraina ha annunciato nuove cifre affermando che almeno 177 sono morti e 336 sono stati feriti.