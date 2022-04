Finlandia. Tytti Tuppurainen: “è altamente probabile che entri in Nato il prima possibile”

- Advertisement -

AgenPress – “E’ altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile”.

Lo ha detto il ministro finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen in un’intervista a Sky News, riportata dal Guardian. Parlando da Helsinki, Tuppurainen ha osservato che ora c’è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la “rattrista”. Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra “brutale” in Ucraina e “un campanello d’allarme per tutti noi”.



Il ministro finlandese ha affermato che il popolo finlandese sembra aver già deciso e c’è un’enorme maggioranza per l’adesione della Finlandia alla Nato. “Naturalmente, questo non è tutto. Siamo una democrazia parlamentare, quindi abbiamo bisogno di discutere la questione nel nostro Parlamento. A questo punto direi che è altamente probabile, ma una decisione non è ancora stata presa”.

E sulle minacce della Russia contro l’entrata della Finlandia e Svezia nella Nato, ha aggiunto: “Ogni paese ha il diritto di fare i propri accordi di sicurezza. Quindi dobbiamo essere molto, molto attenti a non limitare il nostro spazio di manovra a causa di fattori esterni. Quindi, qualsiasi cosa la Russia stia dicendo, ovviamente la stiamo ascoltando, ma stiamo prendendo le nostre decisioni in base ai nostri interessi e alle nostre condizioni, alla nostra considerazione della situazione generale”.