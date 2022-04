Fisco. Concluso incontro centrodestra con Draghi. Udc, recepite perplessità su riforma catasto

- Advertisement -

AgenPress – Si è concluso l’incontro sulla delega fiscale tra i gruppi del centrodestra che sostengono il governo e il premier Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Oltre ai leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, presenti i capigruppo parlamentari dei due partiti, il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa e il capogruppo di Coraggio Italia a Montecitorio, Marco Marin.

“Un incontro molto proficuo con il presidente Mario Draghi che ha ricevuto la delegazione del centrodestra di governo. C’è voglia di ascoltare le nostre profonde perplessità sul tema della riforma del catasto, che lasciano margini per un incremento della pressione fiscale che per noi è inaccettabile. In Italia abbiamo un 80% di proprietari di casa e non possiamo penalizzarli. Piena fiducia in Draghi, che abbiamo visto molto determinato. Con i nostri tecnici individueremo insieme al presidente un punto di caduta sulla riforma del catasto senza chiedere un euro in più ai nostri concittadini”, affermano Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc e Antonio Saccone, portavoce del partito e membri della delegazione a Palazzo Chigi.