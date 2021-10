Fisco. Letta, insopportabile Lega dentro e fuori governo. Salvini vuole coprire il disastro di ieri

- Advertisement -

AgenPress – La scelta della Lega di non votare la delega fiscale è “uno strappo grave, gravissimo”. Lo ha detto il segretario dem, parlando al Tg3. “Non è una piccola cosa, è grave, gravissimo lo strappo che la Lega sta facendo. Francamente è incomprensibile. Noi chiediamo a Draghi di andare avanti”. “La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo, serve per avere i soldi del Pnrr, per avere un fisco più semplificato”.

Sul fisco oggi “Draghi ha potuto tirare dritto perché una parte importante della maggioranza glielo ha permesso. Una parte della politica è sulla linea chiaramente di contrasto a quello che sta facendo Draghi e una parte lo sta aiutando, ed è un pilastro importante di quello che sta facendo, noi siamo da quella parte”, ha poi detto a “Di Martedì”, su La7.

“Penso che sia uno strappo di cui la Lega si assume la responsabilità, sarà Draghi a decidere” se serva una verifica di maggioranza “noi siamo a sostegno del governo. E’ insopportabile avere una forza politica che sta dentro e fuori”.

“Non credo che si voterà l’anno prossimo, penso che sarebbe sbagliato votare a febbraio, il Paese deve fare scelte importanti, come spendere i soldi del Pnrr. Penso che questo governo debba portare la legislatura alla scadenza naturale, io spingo in questa direzione”, ha detto ancora.

Quello di oggi della Lega sul fisco è “uno strappo incomprensibile a meno che non lo si leghi al risultato di ieri, talmente disastroso per la lega che Salvini sta cercando di coprirlo con un altro tema”.