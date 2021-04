Fissata la data di RE ITALY: 9 giugno 2021, 150 relatori in presenza

AgenPress. Tutto pronto per la 14° edizione di RE ITALY, mercoledì 9 giugno 2021 in presenza per i relatori che dovrebbero arrivare al numero di 150, in collaborazione con Borsa Italiana. Una tradizione che continua, ininterrotta, tenendo Milano e gli incontri di persona, nella massima sicurezza, come stella polare.

Imprese e persone sono provate alla pandemia, dai collegamenti via zoom, dalla Dad. Tutte soluzioni paliative, come il caffè sostituito dall’autartica cicoria in tempo di guerra, che ci hanno fatto capire quanto sia indispensabile l’incontro di persona per sviluppare il proprio lavoro. In questa edizione RE ITALY unisce la presenza fisica, al momento è fissata in 150 persone che si alterneranno sui palchi durante la giornata, e la presenza online con uno streaming dedicato agli accreditati.

Palchi al plurale perché oltre al classico palco di Borsa Italiana, che resterà sempre nel format dell’evento, utilizzeremo il palco tecnologico che consente una serie di attività multimediali all’interno di giganteschi schermi led, con relativi collegamenti in diretta via web per gli ospiti che non potranno raggiungere Milano per motivi legati alla pandemia.

di Maurizio Cannone, direttore Monitor