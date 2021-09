Florida. SpaceX lancia quattro persone in orbita nella prima missione turistica della compagnia

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Un razzo SpaceX è volato in orbita mercoledì sera, trasportando quattro persone – nessuna delle quali è astronauta professionista – e dando il via alla prima missione in assoluto sull’orbita terrestre con equipaggio interamente composto da turisti.

La rampa di lancio al Kennedy Space Center della NASA in Florida è stata illuminata drammaticamente con faretti contro il cielo notturno, e quando i nove motori del razzo SpaceX si sono accesi poco dopo le 20:00 ET, ha inondato le zone umide circostanti con un bagliore di luce mentre si librava nella parte superiore atmosfera e ha creato uno spettacolo di luci drammatico e spettrale. Dopo aver raggiunto la velocità orbitale – più di 17.000 miglia all’ora – la capsula che trasportava i quattro passeggeri si staccò dal razzo e iniziò a manovrare verso la sua orbita prevista.

Il team di dilettanti – che include un miliardario che ha autofinanziato la missione, un sopravvissuto al cancro, un insegnante di un college comunitario e un dipendente della Lockheed Martin – si è allacciato alla loro capsula SpaceX Crew Dragon di 13 piedi di larghezza mercoledì pomeriggio prima che il loro razzo SpaceX ruggisse per vita e ha lanciato la capsula in orbita. L’equipaggio rimarrà a bordo della loro capsula per tre giorni mentre vola in orbita prima di tornare per un atterraggio di fortuna al largo della costa della Florida sabato.

Per i prossimi tre giorni, i passeggeri fluttueranno attorno alla capsula mentre gira intorno al pianeta una volta ogni 90 minuti, viaggiando a più di 17.500 miglia all’ora, mentre i passeggeri galleggiano e ammireranno viste panoramiche della Terra. Per concludere il viaggio, la loro navicella spaziale si tufferà di nuovo nell’atmosfera per un rientro infuocato e schizzerà al largo della costa della Florida. Splashdown è attualmente previsto per sabato, ma ciò potrebbe cambiare se il tempo o altri problemi richiedono un ritorno anticipato o successivo. La capsula è rifornita di cibo e scorte sufficienti per circa una settimana.