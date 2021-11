Fondazione Gimbe: “Serve un cambio di marcia per contenere la quarta ondata”

- Advertisement -

AgenPress. Coronavirus: continuano a salire i nuovi casi (+37,7%), i positivi superano quota 100 mila.

Aumentano ricoveri (+14,8%) e terapie intensive (+9,4%), ma per ora nessuna Regione rischia la zona gialla.

Vaccini: con prime dosi che crollano del 75% in 3 settimane, 2,7 mln di over 50 da vaccinare e terze dosi che non decollano serve un cambio di marcia per contenere la quarta ondata.

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 3-9 novembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (41.091 vs 29.841) e decessi (330 vs 257). Continuano a salire anche i casi attualmente positivi (100.205 vs 84.447), le persone in isolamento domiciliare (96.348 vs 81.070), i ricoveri con sintomi (3.436 vs 2.992) e le terapie intensive (421 vs 385).

“Con l’aumento della circolazione del Covid-19 che si riflette sulle ospedalizzazioni, il progressivo calo dell’efficacia vaccinale e l’esiguo aumento dei nuovi vaccinati, l’accelerazione sul fronte delle terze dosi è fondamentale”.

Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.