Forza Italia. Tajani, c’è chi arriva e chi va via. Gelmini ribadisce di non lasciare il partito

AgenPress – “Non ci sono smottamenti e non sono 20 coloro che vanno via per personalismi o nel timore di non essere ricandidati. Inoltre anche da noi a breve arriveranno due europarlamentari. C’è chi arriva e chi va via non ci trovo nulla di allarmante anche perché gli smottamenti veri sono quelli che provocano gli elettori”.

Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parla della perdita di alcuni parlamentari che hanno aderito a ‘Coraggio Italia’ di Toti e Brugnaro.

A Non lasciare Forza Italia è il Ministro per le Autonomie , Mariastella Gelmini. “Io fuori da Fi? Non escludo che qualcuno lo auspichi da tempo, ma questo qualcuno rimarrà ancora una volta deluso. Leggo su qualche quotidiano ricostruzioni fantasiose, quelle sì eterodirette, e lontane anni luce dalla realtà dei fatti. Io sono in Fi, ne faccio parte convintamente, e le mie battaglie politiche le porto avanti con determinazione nel partito e per il partito. Se qualcuno tenta di copiare Forza Italia, puntando al centro, vuol dire che noi dobbiamo accentuare e rimarcare i nostri valori moderati, europeisti, liberali”.