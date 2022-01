Foto Mario Draghi con baffetti da Hitler. Bufera sul leghista Giuseppe Degradi. Lega annuncia provvedimenti disciplinari

- Advertisement -

AgenPress – E’ bufera sul capogruppo della Lega di Ronco Briantino (Monza e Brianza) Giuseppe Degradi il quale ha postato su un social un’immagine del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con i baffetti da Hitler, un immagine vista in più occasioni nei cortei No-Vax.

Lo scrive Il Giorno il quale afferma che il partito ha annunciato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti: lo statuto prevede la sospensione o l’espulsione e una decisione dovrebbe avvivare a breve.

“Le parole hanno un peso e vanno sempre misurate – ha spiegato il referente provinciale Andrea Villa -. Quelle utilizzate da Degradi non rappresentano in nessun modo la Lega, ma sono solo una sua presa di posizione personale. Ognuno può esprimere liberamente il proprio pensiero senza però uscire dal perimetro del buonsenso e senza mettere in difficoltà il movimento”. Il disegno era stato subito rimosso dal consigliere.