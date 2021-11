Fra i tennisti più forti di sempre, ben 3 sono contemporanei e si trovano nelle prime 15 posizioni

AgenPress. Seguire le migliori quote scommesse su tutti i tornei di tennis significa conoscere le caratteristiche degli atleti ma soprattutto le statistiche. Anche se oggi questo sport (come molti altri) è cambiato rispetto al passato, avere una panoramica generale sui tennisti più vincenti di sempre è opportuno in determinate situazioni, soprattutto se sei un appassionato.

È interessante scoprire come nella classifica dei tennisti più forti di sempre per numeri di titoli vinti in assoluto, siano presenti 3 atleti ancora in gioco che non solo disputano le gare ma continuano a vincere. Chi sono? Il tridente Federer – Nadal – Djokovic, attualmente alla quinta, settima e tredicesima posizione.

Federer

Il campione svizzero ha vinto ben 112 titoli e la sua carriera è iniziata nel 1998. In totale 103 sono i titoli vinti in Singolare, 8 i titoli vinti in Doppio e 1 Coppa Davis. Il primo titolo risale al Wimbledon del 2003, i trionfi agli Australian Open sono 6, l’ultima vittoria a Melbourne risale al 2018. Attualmente è al quinto posto nella classifica dei migliori tennisti di sempre.

Rafael Nadal

Lo spagnolo classe ’86 ha iniziato la sua carriera nel 2001 quando aveva solo 15 anni. In totale sono ben 104 i titoli vinti, 88 in Singolare e 11 in doppio. Per quanto riguarda la Coppa Davis i trionfi sono 5, la prima vittoria in assoluto risale al 2005 e riguarda gli Open di Francia. L’ultima vittoria che ha portato il campione spagnolo a 20 Slam eguagliando il record di Federer e Djokovic, è del 2020.

Novan Djokovic

Il serbo ha iniziato la carriera nel 2003 e si trova attualmente alla tredicesima posizione della classifica dei tennisti più vincenti in assoluto nella storia di questo sport. Il suo primo titolo è stato vinto agli Australian Open, in totale ha vinto 9 volte questa competizione. I titoli complessivi sono 88, di cui 85 in Singolare, 1 in Doppio, 1 Coppa Davis e 1 ATP Cup.

John McEnroe: il tennista più vincente in assoluto

Al primo posto con ben 160 titoli vinti in totale c’è l’americano John McEnroy. La sua carriera è durata dal 1978 fino al 2006, ben 28 anni di successi con 77 titoli in Singolare, 77 in Doppio, 1 Doppio Misto e ben 5 Coppa Davis.

I gemelli Bryan

Parlare di Mike e Bob Bryan è sempre una notizia, la loro carriera è iniziata nel 1998 e si è conclusa nel 2020. Mike Bryan si trova al secondo posto con un totale di 129 titoli, di cui 124 in Doppio, 4 in Misto e 1 Coppa Davis. Al terzo posto c’è Bob Bryan con 119 titoli in Doppio, 7 in Misto e una Coppa Davis, per un totale di 127 titoli vinti.

Jimmy Connors

Ancora un americano al quarto posto della classifica dei tennisti più vincenti, la sua carriera è cominciata nel 1972 e si è conclusa nel 1996. Le sue vittorie totali formano un bottino di 126 titoli, ci cui 109 in Singolare, 16 in Doppio e 1 Coppa Davis.