Francesco in Canada. E’ il secondo viaggio apostolico che il Papa compie quest’anno

AgenPress. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha illustrato oggi il programma di quello che per il Pontefice, dal 24 al 30 luglio, sarà un pellegrinaggio penitenziale, per proseguire il cammino di riconciliazione intrapreso nei mesi scorsi con i Métis, Inuit e First Nations, popolazioni indigene colpite in epoca coloniale dalle politiche di assimilazione culturale

Quello in Canada è il secondo viaggio apostolico che il Papa compie quest’anno, dopo la visita a Malta il 2 e 3 aprile scorso e il rinvio a nuova data da definire del viaggio in Congo e Sud Sudan – previsto dal 2 al 7 luglio – a causa di problemi alla gamba destra.

Francesco è il secondo Pontefice a recarsi in territorio canadese. Prima di lui tre i viaggi apostolici di Giovanni Paolo II: nell’84, nell’87 e nel 2002.

Invitato dalle comunità civili, ecclesiali ed indigene, il Papa Francesco decollerà domenica alle 9 dall’aeroporto di Fiumicino e raggiungerà, dopo oltre 10 ore di volo e con una differenza di fuso orario di meno 8 ore rispetto all’Italia, la città di Edmonton. Dopo l’accoglienza ufficiale nello scalo della capitale della provincia dell’Alberta, Francesco si ritirerà al St. Joseph Seminary.